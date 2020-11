Biasin: “Eriksen-Isco, ad oggi la situazione Ã¨ questa. Anche perchÃ©…”

Biasin: “Eriksen-Isco, ad oggi la situazione è questa. Anche perché…”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin ha parlato della notizia sul possibile scambio Christian Eriksen-Isco tra Inter e Real Madrid: queste le sue parole

TWEET – Fabrizio Biasin è intervenuto su Twitter con un messaggio sul possibile scambio Christian Eriksen–Isco tra Inter e Real Madrid. Questa sarebbe la situazione in questo momento. “Ad oggi Inter e Real non hanno mai parlato di uno scambio Eriksen-Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momento non c’è nulla. (Anche perché, parere personale, se il tuo mister vuole fare la torta di fragole è inutile che continui a prendere il tartufo, per quanto buono)“.