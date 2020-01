Biasin: “Eriksen-Inter, ottime possibilitÃ ! Spinazzola? Si valuta, problemi…”

Biasin: “Eriksen-Inter, ottime possibilità! Spinazzola? Si valuta, problemi…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen, Leonardo Spinazzola e non solo

ERIKSEN – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, è partito dalla trattativa con il Tottenham per il centrocampista Christian Eriksen: «Per una squadra come l’Inter che ambisce a vincere è doveroso riuscire ad inserire giocatori sempre più forti. E’ la logica delle grandi squadre. Aspettiamo di arrivare alla firma, ma l’Inter ha ottime possibilità di arrivare al giocatore».

SPINAZZOLA – Biasin quindi passa al capitolo esterno per la squadra nerazzurra che potrebbe prendere Leonardo Spinazzola dalla Roma: «Cerca un esterno di sinistra perché Asamoah ha problemi evidenti e prova a cautelarsi con Spinazzola, quindi è un operazione che ha un senso. Caso mai non si deve ingombrare una rosa con giocatori di medio livello. Spinazzola giocatore dal valore indiscusso che però ha giocato poco per problemi fisici. L’Inter sta valutando la situazione e se questi problemi impediscono di concludere l’affare».

RADU – Biasin ha infine detto la sua sul portiere Ionut Radu, di ritorno dal Genoa: «Ha fatto bene ma il Genoa ha deciso di cambiare strategia puntando su un ex tesserato. Comprendo la sua amarezza».