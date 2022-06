Biasin: «Dybala, proposta Inter non cambierà. Solo Paulo deve aver fretta»

Fabrizio Biasin ha parlato di Paulo Dybala, attaccante argentino nel mirino dell’Inter. Le ultime del giornalista sulla trattativa.

PROPOSTA – Queste le parole di Fabrizio Biasin su Paulo Dybala, attaccante argentino nel mirino dell’Inter, nel corso della diretta di CMIT TV. «L’Inter la proposta a Dybala l’ha fatta e non la cambierà – si legge su Calciomercato.it –, pensa di aver fatto quello che è giusto per provare a convincere il calciatore. Lui è convinto per quanto riguarda l’ingaggio, c’è distanza su commissioni e bonus alla firma. L’Inter non ha alcuna ansia, se il giocatore accetta la proposta e il procuratore abbassa le pretese, si farà spazio. Quindi l’uscita di Sanchez. Poi se arriva Dybala dovrà uscirne un altro. Viceversa l’Inter andrà avanti con Lukaku, Lautaro Martinez, Correa e Dzeko che ritiene già ben assortito. La palla è nelle mani di Dybala e del suo procuratore».

FRETTA – Secondo Biasin, l’Inter non avrebbe particolare ansia sull’affare. «L’Inter il reparto d’attacco lo ha già rinforzato con Lukaku. Poi se riesce a fare Dybala è meglio, ma senza andare oltre i parametri prefissati e proposti al calciatore e al suo agente. Affare in pericolo? Non è un pericolo per l’Inter, è un pericolo per Dybala. Ma non è in pericolo per Dybala, perché l’Inter ha fatto la sua proposta e aspetta che dall’altra parte si accetti o meno. L’unico che deve aver fretta è Dybala, l’Inter il raduno lo fa comunque».