Biasin: «Dybala-Inter? Marotta ha idee chiare, c’è dialogo! Un sacrificio»

Biasin non esclude l’arrivo di Dybala all’Inter a parametro zero nella prossima stagione. In relazione ai contatti con Marotta il giornalista, da TuttoMercatoWeb, aggiorna sulla possibile trattativa e su come si sistemerebbe la rosa.

CAMBIO IN ATTACCO ALL’INTER? – “La prossima sarà un’altra estate di sacrifici. Oddio, non come quella passata, ma qualcuno dovrà lasciare la barca per portare del grano. Gli ingaggi di Arturo Vidal e Alexis Sanchez contribuiranno parecchio a raggiungere il primo obiettivo (-15% nel monte-stipendi), possibile che si debba dire addio anche una pedina importante. Molti dicono Lautaro Martinez, Giuseppe Marotta non è così convinto. Per dire, l’AD nerazzurro ha le idee chiare su Paulo Dybala: si può fare, ma solo se la proprietà in cambio non chiederà il sacrificio del Toro. Staremo a vedere (comunque sì, Dybala che fino a due settimane fa non era una possibilità, al momento dialoga assai con il suo padre sportivo)”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin