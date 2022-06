Biasin: «Chelsea, giocatori Inter per Lukaku? Toppa per evitare massacro»

L’Inter ha nel mirino Romelu Lukaku per rinforzare la squadra. Giorni caldi per i nerazzurri che lavorano per il belga. Secondo le ultime indiscrezioni, per arrivare a Big Rom, è pronto Dumfries come contropartita.

MASSACRO – L’Inter ha voglia di riportare a Milano Lukaku. Il Chelsea è disposto ad aprire al prestito ma non gratuito e dunque via libera a quale giocatore inserire nella trattativa. Come ironizza Fabrizio Biasin però su Twitter, questo sembra un modo per evitare un eventuale massacro da parte dei tifosi. «Ieri: Per concedere Lukaku all’Inter il Chelsea punta a uno scambio con uno tra Bastoni, Skriniar o Lautaro Martinez. Oggi: …oppure Dumfries. Il Chelsea non cerca un giocatore specifico dell’Inter, cerca una toppa per non essere massacrato dai suoi tifosi».

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin