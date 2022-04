Biasin: «Cessione Dumfries non una possibilità, de Vrij sì! Ecco il piano»

Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, in diretta su Twitch ospite su Calciomercato.it ha parlato delle possibili cessioni di Denzenl Dumfries e di Stefan de Vrij.

CESSIONI – Fabrizio Biasin su Calciomercato.it ha detto la sua riguardo la possibile cessione dell’esterno olandese e non solo: «Denzel Dumfries ceduto? Non credo che sia una possibilità. Dopo un solo anno pagato quindici milioni, il destino è quello di restare ancora a Milano. Nessun giocatore è incedibile, poi è chiaro, se ti ritrovi a un’offerta importante per un giocatore che ha anche la sua età come può essere nel caso di Stefan de Vrij, e hai una carta da giocarti e pensi possa essere ottima, allora puoi anche azzardare. Questa sul difensore credo sia un operazione che l’Inter farebbe volentieri, cioè cedere Stefan de Vrij a una cifra interessante e poi provare a prendere Gleison Bremer».

LAMENTELE – Poi Biasin ha detto la sua riguardo le lamentele del club rossonero: «Lamentele Milan? Possono recriminare i tre punti contro lo Spezia, su tutto il resto possono fare tutto il ragionamento che vogliono, ma allora a quel punto ogni squadra direbbe di aver subito dei torti e non avrebbe senso. In ogni partita da qui al termine del campionato ci si gioca lo scudetto, almeno una delle due squadre vincerà tutte le partite, non so quale».