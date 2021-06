Biasin: «Calhanoglu a zero piccolo capolavoro Inter. Hakan ha idee chiare»

Fabrizio Biasin ha parlato del colpo Hakan Calhanoglu, centrocampista in scadenza di contratto con il Milan in arrivo all’Inter.

FIRME – Queste le parole di Fabrizio Biasin all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” su Hakan Calhanoglu, centrocampista in scadenza di contratto con il Milan in arrivo all’Inter. “Oggi Calhanoglu firma per l’Inter. Contratto triennale. Guadagnerà 5 milioncini netti, che sono parecchi per un club teoricamente in crisi nera. Il turco lascia il Milan a parametro zero e permette ai cugini di realizzare un piccolo capolavoro“.

IDEE CHIARE – Biasin ha proseguito. “Badate bene, qui non si tratta di sostituire Eriksen, ma di ovviare a un problema serio (consegnare un centrocampo completo a Inzaghi in attesa di capire cosa potrà o non potrà fare il campione danese). Ebbene, riuscire a chiudere con il giocatore che nella stagione 2020-21 ha dominato la classifica “occasioni create nei maggiori 5 campionati” (98, dati Opta) significa avere idee chiare e grande prontezza di riflessi.

Cahlanoglu è più forte di Eriksen? Almeno per chi scrive no, non lo sarà mai. Trattasi di soluzione migliore possibile, viste le circostanze? Sì, lo è“.

SEGNALE – Biasin su Beppe Marotta e Piero Ausilio. “E allora bravi Marotta e Ausilio, ovvero il management dell’area sport nerazzurra che viaggia veloce verso il rinnovo contrattuale. Nei giorni scorsi si era parlato di possibile addio di Don Beppe, prontamente smentito dal diretto interessato: l’ad resta, il ds pure e lo fanno “a lunga scadenza” con il benestare della famiglia Zhang. Gran bel segnale per il club, per i tifosi e, ovviamente, per i diretti interessati, che a differenza di Antonio Conte, pensano sia ancora possibile stare ai vertici, nonostante tutto. “Un buon equipaggio si vede nel mare in tempesta”. Questa massima, appena inventata, fa schifo, ma ormai è scritta“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin