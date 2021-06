Biasin: «Calhanoglu, Inter confida di chiudere a breve. La proposta»

Fabrizio Biasin ha pubblicato un messaggio aggiornando sulla situazione Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan nel mirino dell’Inter.

TWEET – Fabrizio Biasin ha spiegato la situazione Hakan Calhanoglu, centrocampista in scadenza di contratto con il Milan, su cui ci sarebbe l’Inter. Il messaggio del giornalista su Twitter.

“Inter-Calhanoglu:

– Proposto un triennale.

– Ingaggio da 5mln “tutto compreso”.

– Il club confida di chiudere a breve l’operazione.

(Ps. L’unica certezza su Chalanoglu è che ognuno lo scrive come vuole, infatti solo in questo tweet, Çahlanoglu, è scritto in 3 modi diversi)“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin