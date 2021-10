Biasin: «Brozovic-Inter, per me accordo si troverà. Barella? Questa l’idea»

Fabrizio Biasin ha parlato della questione rinnovi di contratto in casa Inter, che cerca gli accordi con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

RINNOVI – Queste le parole a CMIT TV da parte di Fabrizio Biasin sulla situazione relativa ai rinnovi di contratto nell’Inter, partendo da quella riguardante Marcelo Brozovic. «Ci sarà incontro entro dopodomani e sapremo se ci sono state offerte per lui. Per me l’accordo si troverà. Barella piace a tutti ma l’idea sua e dell’Inter è di proseguire insieme, magari con la fascia da capitano».

Fonte: Calciomercato.it – Martin Sartorio