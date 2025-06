Biasin: «Bonny alla fine approderà all’Inter!» Poi parla di Esposito

Biasin convinto che Bonny alla fine sarà un giocatore dell’Inter. Allo stesso tempo, il collega si è espresso anche su Francesco Pio Esposito.

CAPITOLO ATTACCANTI – In casa Inter si parla di mercato attaccanti. Il nome più caldo rimane quello di Yann-Ange Bonny. L’attaccante del Parma è valutato sui 20-25 milioni di euro dalla società ducale, ma le due società hanno già avviato i contatti. Dopo l’incontro martedì sera, ieri ci sono stati colloqui per capire a come arrivare all’attaccante francese. Lo stesso Fabrizio Biasin, giornalista di Libero ma vicino alle questioni legate all’Inter, ha parlato così a TeleLombardia: «Secondo me Bonny, che è il primo obiettivo in attacco per l’Inter, alla fine approderà in nerazzurro. Poi ci sarà un quinto attaccante, che potrebbe essere anche rappresentato da un giovane, penso al caso di Pio Esposito». Per quanto riguarda Esposito, l’attaccante di Castellamare è partito con la squadra in direzione Los Angeles. Nello scorso campionato di Serie B, in prestito allo Spezia, ha messo a referto ben 20 gol. Una stagione super, ma non culminata con la promozione in massima serie. Cristian Chivu ha lavorato insieme a lui nella squadra primavera e quindi potrebbe anche farlo restare come quinto attaccante. Oppure si farà le ossa per la prima volta in Serie A.