Biasin sul mercato: «Inter cambierà. Sbaglia chi pensa ai ragazzini»

Fabrizio Biasin ha indicato le future mosse dell’Inter nel contesto del calciomercato estivo. Importante evitare giudizi superficiali.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter interverrà nella finestra estiva di mercato, sostituendo alcuni calciatori la cui esperienza in nerazzurro è giunta al capolinea e inserendo nuovi giovani dal grande potenziale. La strategia della squadra meneghina è stata preannunciata dal giornalista Fabrizio Biasin alle frequenze del podcast di “Aria Fritta”, con la sottolineatura dell’esigenza di evitare giudizi affrettati: «Con Oaktree si punta sui giovani? Si è diffuso il messaggio che l’Inter punterà sui bambini di 12 anni, ma l’idea è di cambiare tanto nella prossima estate. A prescindere da Oaktree, l’intenzione era già quella di ridurre l’età media della squadra, ma con una consapevolezza. Ci sono 20enni fenomeni, così come altri che bisogna aspettare per 5 anni. Il tema è quale giovane si acquista».