Biasin: «Attacco Inter, il punto. Addio a Zapata. Possibile affondo Thuram»

Quale sarà il rinforzo per l’attacco dell’Inter? Tanti i nomi fatti in questi giorni. A fare il punto della situazione è il giornalista Fabrizio Biasin sul proprio account Twitter. Per il noto tifoso nerazzurro è svanita la pista che porta a Zapata

MERCATO IN ENTRATA – Fabrizio Biasin fa il punto dell situazione sul mercato nerazzurro: «Zapata non è più una possibilità. Thuram, il Borussia lo ritiene fuori mercato, l’Inter pensa a un affondo ma, per il momento, non è la prima opzione. E voi direte “ok, qual è la prima opzione?”. Su questo non ho certezze, probabilmente Correa».

