Biasin: «Acerbi all’Inter? Ad oggi il club non è interessato al giocatore»

Acerbi è uno dei nomi fatti in ottica Inter per completare il reparto difensivo. Il difensore, ormai in uscita dalla Lazio, non è al momento nella lista nerazzurra. Così Biasin su Twitter

NESSUN INTERESSAMENTO − L’Inter è alla ricerca di un difensore per coprire il buco difensivo lasciato da Andrea Ranocchia. Oltre a Nikola Milenkovic, si è fatto il nome di Francesco Acerbi come soluzione low cost. Fabrizio Biasin però smentisce la pista del laziale: «Siccome c’è chi se lo sta chiedendo, ho fatto le mie misere verifiche: l’Inter ad oggi non è interessata ad Acerbi come rinforzo per la difesa».