Beukema sorprende: «Non escludo di restare al Bologna a vita»

Sam Beukema ha parlato del suo futuro, sottolineando come l’opzione di restare al Bologna fino al termine della sua carriera non sia da scartare.

FUTURO INCERTO – Sam Beukema ha rilasciato un’intervista a È TV Rete 7 su vari argomenti a tema Bologna. In particolare, il difensore olandese, monitorato da Inter, Napoli e Milan per la prossima stagione, ha lasciato aperta la possibilità di restare coi rossoblù per le prossime stagioni: «Adesso, il Dall’Ara è come se fosse la mia seconda casa. Già da quando sono arrivato ho sentito questa sensazione, per cui non sarebbe male giocare qui fino al termine della mia carriera. Vediamo, il mio focus è ora rivolto al Bologna perché abbiamo tante belle sfide davanti a noi».