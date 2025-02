Beukema obiettivo concreto dell’Inter. L’olandese evita di esporsi

Sem Beukema rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Inter per la finestra estiva di calciomercato. Il calciatore olandese, per il momento, si mostra concentrato solo sul Bologna e sul campo.

LA SITUAZIONE – Sem Beukema è uno dei prospetti più interessanti, in difesa, che la Serie A possa offrire: l’Inter lo sa bene. I nerazzurri stanno approfondendo i discorsi con il Bologna al fine di definirne l’ingaggio nella sessione estiva di mercato, consapevoli dell’esigenza di impegnarsi in uno sforzo economico non secondario per poter soddisfare il proprio proposito. Oltre al suo profilo, la dirigenza meneghina sta pensando anche ad altri nomi, sempre provenienti dalla Serie A: Jaka Bijol, Mario Gila, John Lucumì, Isak Hien, su tutti.

Beukema preferisce non esporsi: l’Inter resta sulle sue tracce

LA POSIZIONE – Beukema ha finora evitato di esprimere la propria volontà riguardo il futuro, limitandosi a ribadire di trovarsi molto bene nella città emiliana. Il rapporto dell’olandese con la squadra allenata da Vincenzo Italiano è molto forte, lambendo sia l’aspetto squisitamente calcistico che quello legato al rapporto con i tifosi dei rossoblù. Ciò non significa che per il classe 1998 non vi siano opzioni alternative alla permanenza al Bologna in estate. Bensì, che per strappare l’olandese si dovrà contare solo sulle proprie forze, in assenza di una sponda “alla Teun Koopmeiners“.