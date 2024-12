Beukema: «Inter? Riconoscimento del mio lavoro. Un focus»

Sam Beukema si è pronunciato sulle voci relative a un interesse di vari top club a livello internazionale, tra cui l’Inter, nei suoi confronti.

LE DICHIARAZIONI – Sam Beukema ha rilasciato un’intervista all’emittente olandese RTV Oost, esprimendosi anche sull’apprezzamento dell’Inter nei suoi confronti. Il calciatore del Bologna si è così espresso sul punto: «In questo momento intendo concludere bene la stagione qui e poi, entro due anni, mi piacerebbe giocare in una big italiana o europea. Un giorno si parla dell’Inter, poi della Juve, poi del Real o dell’Atletico Madrid. Sono abituato al fatto che si scriva di tutto. Non nego che mi faccia effetto, trattandosi di top club, dato che questi accostamenti sono un riconoscimento del mio lavoro quotidiano. Io sono comunque resto focalizzato al 100% sul Bologna e ho un altro sogno: la Nazionale olandese».

Beukema una delle soluzioni in difesa per l’Inter

LO SCENARIO – Beukema non è l’unica delle ipotesi cui guarda l’Inter per il reparto difensivo. Con Francesco Acerbi che non dà più molte garanzie sul piano fisico e Stefan De Vrij ancora non sicuro del rinnovo per un altro anno, i nerazzurri investiranno per un difensore in estate. Beukema è uno dei nomi su cui l’Inter sta riflettendo per arricchire la sua difesa, ma nulla è ancora deciso. Attenzione ad altre piste, tra cui quella che porterebbe all’ingaggio di Jaka Bijol dall’Udinese. Una, comunque, la certezza: la società nerazzurra punterà su un calciatore futuribile, ma al contempo pronto per essere subito protagonista all’Inter.