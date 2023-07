Beto, il nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Richiesta alta – TS

Un nome alternativo per l’Inter e il suo attacco potrebbe essere quello di Beto. L’Udinese fa però un prezzo molto alto secondo Tuttosport.

PREZZO – Beto costerebbe molto meno a livello di ingaggio di Alvaro Morata, in più a suo vantaggio c’è il fattore età. Il problema per l’Inter è la valutazione dell’Udinese. Il club friulano deve il 50% della rivendita alla Portimonense, nel contratto scaduto c’era inoltre una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. A gennaio sono stati rifiutati 28 milioni dall’Everton per assenza di alternative, l’Inter potrebbe inserirsi nella corsa solo con un prestito con obbligo di riscatto, però apprezzato. Tra gli altri nomi rimane Falorin Balogun, che risulta una scommessa in un’estate in cui è stata data già fiducia a Marcus Thuram. L’ordine di preferenza vede solo Morata e Beto, all’americano dovrebbe essere affiancato un altro come Mbala Nzola che può arrivare con eventuale cessione di Joaquin Correa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino