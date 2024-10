Bertola-Inter, il piano! Occhio agli esempi Bastoni e… Kouda – TS

Nicolò Bertola ieri osservato speciale nel match tra Italia e Irlanda U21. Il difensore dello Spezia, seguito dall’Inter, è stato tra i migliori in campo.

OSSERVATO SPECIALE – L’interesse dell’Inter nei confronti di Bertola sembra ormai essere un dato di fatto. Ieri, emissari del club nerazzurro lo hanno visto da vicino a Trieste durante la partita tra Italia U21 e Irlanda, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il giovane del 2003 ha giocato molto bene, convincendo (come se non bastasse) gli scout dell’Inter ancora una volta. In casa nerazzurra, sono convinti, scrive Tuttosport, delle potenzialità del ragazzo, che a fine anno potrebbe anche lasciare a zero la sua squadra (lo Spezia), visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Ma l’Inter ha un piano per portarlo a Milano, seguendo l’esempio di un suo attuale campione, Alessandro Bastoni e anche di un ex spezzino come Rachid Kouda.

Bertola piace tanto, l’Inter studia il piano alla Bastoni

IL PIANO Infatti, l’Inter potrebbe acquistare Bertola già a gennaio per poi lasciarlo ancora qualche mese allo Spezia di Luca D’Angelo per crescere. Praticamente è la stessa cosa fatta con Bastoni, acquistato e poi lasciato a Parma per un anno. E un un po’ come è successo pure con Kouda, venduto dagli spezzini al Parma a fine mercato (per 4.5 milioni più Colak), ma rimasto in prestito allo stesso club fino a giugno per continuare a crescere. Insomma, il piano c’è già, bisogna solamente portarlo al termine. Inoltre, i rapporti con lo Spezia sono più che ottimi, visto il rinnovato prestito estivo per Francesco Pio Esposito, gioiellino della cantera nerazzurra. Così come sono abbastanza solidi i rapporti con l’entourage di Bertola. Il suo rappresentante è quel Tullio Tinti, già procuratore degli interisti Simone Inzaghi, Matteo Darmian e proprio Alessandro Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati