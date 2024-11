Bertola-Inter: incontro tra DS! Ultimatum e contropartite (5) – TS

L’Inter ha messo gli occhi su Nicolò Bertola, il giovane difensore che sta facendo grandi cose in Serie B con lo Spezia. Il punto di Tuttosport.

PIACE BERTOLA – L’Inter guarda al futuro: come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro è sempre più vicino a Nicolò Bertola dello Spezia, forse uno dei prospetti più interessanti dell’attuale Serie B. Negli ultimi giorni, infatti, c’è stato un incontro tra Stefano Melissano e Dario Ausilio per capire meglio la posizione del giovane difensore. Il ragazzo ha peraltro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo.

Bertola, l’Inter c’è: il piano dei nerazzurri con una lista di giocatori

LE ULTIME – Bertola non ha ancora accettato le proposte di rinnovo del club ligure, che dunque rischia di perderlo a zero a giugno. Bertola dopo il 3 febbraio potrebbe comunque firmare per altri club, senza rinnovo. Lo Spezia ha posto una deadline al 30 novembre per un nuovo incontro tra le parti, questa volta definitivo. Un’altra opzione sarebbe quella di cedere il calciatore all’Inter già a gennaio, ma farlo rimanere in prestito in Liguria, aggiungendo però un cambio tecnico dai nerazzurri. Baccin ha presentato una lista che comprende Zinho Vanheusden, Aleksandar Stankovic, Kamate, Fontanarosa e Di Maggio.

Fonte: Tuttosport – Armando Napoletano