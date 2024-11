Bertola-Inter, contatti di lunga data. Attesa una decisione – TS

Nicolò Bertola è il difensore su cui l’Inter ha messo gli occhi dalla Serie B, precisamente dallo Spezia. Attesa una decisione secondo Tuttosport.

MERCATO – Si è ancora nel pieno della stagione ed è un momento importante per le squadre in campo, ma le dirigenze lavorano già sul mercato. L’Inter segue da tempo Nicolò Bertola, una delle rivelazioni della Serie B. 21 anni, difensore, giocatore dello Spezia e adesso infortunato. Rientrerà in campo nella partita del weekend. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, lo Spezia gli ha offerto il rinnovo a 350mila euro che diventerebbero 550mila in Serie A.

Bertola, i contatti con l’Inter

CONTATTI – Inter e Spezia non vogliono arrivare al braccio di ferro per il difensore. Sta a Bertola decidere cosa fare del suo futuro, intanto il club nerazzurro dà ampio spazio. Assieme al procuratore Tullio Tinti si è scelto di aspettare altri 15 giorni, oppure fino alla fine di dicembre per capire se realmente lo Spezia potrà salire in Serie A. Qualora fosse possibile l’Inter avrebbe intenzione di lasciarlo in prestito un anno al club ligure dove avrebbe sicuramente maggiore spazio. Bologna, Torino ed altri club sono alla finestra, l’Inter prenderà la sua decisione dopo il mercato di gennaio, quindi a primavera inoltrata.

fonte: Tuttosport – Armando Napoletano