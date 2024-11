Bertola, chi è il giovane dello Spezia che piace all’Inter

Nicolò Bertola è uno dei nomi caldi per il futuro della difesa dell’Inter. Classe 2003 e attualmente allo Spezia, in Serie B, si tratta di un difensore con il vizio del gol. Nonché un obiettivo proprio per il nuovo corso nerazzurro

NUOVA FILOSOFIA – Meno parametri zero ultratrentenni, più giovani su cui puntare e con ingaggi più contenuti. Questa, di base la filosofia della nuova proprietà Oaktree. In questo senso va letto anche il nome di Nicolò Bertola, classe 2003 (21 anni compiuti), difensore dello Spezia. Proprio la difesa, infatti, è uno dei reparti dove l’Inter si prepara a intervenire in fase di mercato. Il motivo chiaramente sono le situazioni di giocatori come Francesco Acerbi, Stefan de Vrij (all’ultimo anno di contratto), ma anche di Matteo Darmian, uno dei giocatori impiegati anche come difensore a destra. Il ringiovanimento del pacchetto arretrato è in parte già iniziato con gli arrivi di Yann Bisseck (lo scorso anno), con tanto di rinnovo appena annunciato, ma anche con quello di Tomás Palacios in estate, che deve ancora ambientarsi e prepararsi a sbocciare in nerazzurro.

Nicolò Bertola, chi è il difensore dello Spezia che piace all’Inter: vizio del gol!

OBIETTIVO DI MERCATO – Nicolò Bertola è al momento uno dei giocatori che stanno più sorprendendo in Serie B. Compagno di squadra di Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito proprio ai liguri e autore di 6 gol fin qui in campionato, il difensore ha raccolto già 13 presenze nella serie cadetta. Ma a sorprendere è il suo vizio del gol: 3 sono infatti i centri messi già a segno. Non solo: segno importante è anche la sua stazza. Parliamo infatti di un giocatore alto 1 metro e 92 centimetri, caratteristiche che gli permettono proprio di essere efficace non soltanto nella propria area, ma di rendersi pericoloso anche in quella avversaria. Insomma, un nome che l’Inter tiene sotto controllo per età e costi. Ma anche – e sorprattutto – per potenziale.