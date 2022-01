Bernardeschi si somma ai parametri zero per l’Inter: idea per la fascia – SI

Bernardeschi può diventare un giocatore dell’Inter nella prossima stagione a parametro zero. Gianluigi Longari, da Sportitalia Mercato, annuncia come ci sia l’intenzione di prenderlo a scadenza dalla Juventus in caso di mancato rinnovo con Perisic.

ACQUISTO A ZERO? – Federico Bernardeschi ha un contratto che scade a giugno 2022. L’Inter sta seguendo la situazione, essendo alla ricerca di un profilo che possa ricevere Ivan Perisic. Questo secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia. Se non si dovesse trovare un accordo per il croato c’è Bernardeschi che può diventare un nome a parametro zero. Difficile invece possa essere un profilo valido per questa sessione di mercato.