Bernardeschi più di un’idea, Inter segue i paletti di Zhang: i nomi a sinistra – SM

Bernardeschi non è l’unico nome sul taccuino dell’Inter per completare il centrocampo, che perderà più di un elemento a fine contratto. Il diktat di Zhang è noto. Secondo Sport Mediaset, i primi nomi per il post-Perisic sono tutti italiani

INNESTO MANCINO – Il nome di Federico Bernardeschi prende quota in casa nerazzurra. Se non altro perché si tratta di un innesto duttile e soprattutto a parametro zero. Per il classe ’94 italiano in uscita dalla Juventus bisogna battere soprattutto la concorrenza del Napoli di Aurelio De Laurentiis (vedi dichiarazioni). Bernardeschi è più di un’idea ma non è l’unica. Come ripreso da Sport Mediaset, l’Inter cerca il sostituto di Ivan Perisic (vedi retroscena) a sinistra seguendo i parametri imposti dal Presidente Steven Zhang, cioè mettendo al centro la sostenibilità finanziaria. Piacciono i giovani italiani Andrea Cambiaso (Genoa), classe 2000, e Destiny Udogie (Udinese), classe 2002. Entrambi sono nel mirino dell’Inter per prendere il posto di Perisic e aggiungersi a Robin Gosens sulla fascia sinistra.