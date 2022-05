Bernardeschi nei cinque nomi per l’Inter dopo Perisic: offerto a tre – Rai

Bernardeschi è in una lista di cinque giocatori che, secondo Ciro Venerato, l’Inter ha segnato per il successore di Perisic. Durante La Domenica Sportiva Estate su Rai 2, il giornalista mette altre due squadre a cui Pastorello ha offerto l’ormai ex Juventus.

ALTRO A ZERO – Non solo Paulo Dybala, anche Federico Bernardeschi lascerà la Juventus il 30 giugno per fine contratto. Il suo agente, Federico Pastorello, lo ha offerto a tre squadre: Inter, Milan e Napoli. I rossoneri hanno già detto no, i nerazzurri aspettano. Per sostituire Ivan Perisic si stanno valutando altri profili più giovani, fra cui David Raum dell’Hoffenheim (vedi articolo). Con lui e Bernardeschi l’Inter ha inserito in lista anche Raoul Bellanova del Cagliari, Andrea Cambiaso del Genoa e Destiny Udogie dell’Udinese. I partenopei sono la squadra favorita per Bernardeschi, ha offerto due milioni e mezzo per tre anni ma lui vuole un quadriennale da tre e mezzo.