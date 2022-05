Bernardeschi all’Inter? La reazione della società sul parametro zero – SI

Da qualche giorno si parla di Bernardeschi come opportunità per l’Inter a parametro zero (vedi articolo). Su Sportitalia si fa il punto sulla possibilità che arrivi l’ormai ex Juventus.

LIBERO GRATIS, PER CHI? – Federico Bernardeschi lascerà la Juventus a parametro zero il prossimo 30 giugno. Una situazione identica a quella di Paulo Dybala, principale svincolato di lusso dei bianconeri (vedi articolo). Secondo Sportitalia l’Inter ha valutato il profilo, ma al momento è fredda sulla possibilità di ingaggiarlo per la prossima stagione. Difficile, quindi, che Bernardeschi possa essere un obiettivo concreto per questa sessione di calciomercato, fra i tanti nomi già fatti sin qui.