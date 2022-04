Bernardeschi in scadenza, la Lazio di Sarri anticipa l’Inter? – CdS

L’Inter è volata a Spezia per affrontare questa sera la squadra di Thiago Motta e aprire la 33′ giornata di Serie A. Intanto si parla sempre di calciomercato con molti giocatori a scadenza, come Federico Bernardeschi. Secondo le ultime la Lazio di Sarri potrebbe portarlo a Roma.

ULTIME – L’Inter questa sera alle 19 è ospite dello Spezia di Thiago Motta allo stadio Picco. I nerazzurri hanno in mano il proprio destino e, vincendo tutte le partite rimanenti, sarebbero campioni d’Italia. Intanto però c’è anche il calciomercato che incombe con molti nomi che circolano e vengono accostati all’Inter. Tra questi, nei giorni scorsi è uscito anche Federico Bernardeschi. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il centrocampista della Juventus è in scadenza di contratto e i bianconeri non dovrebbero rinnovarglielo. La Lazio di Maurizio Sarri però sembra intenzionata ad anticipare tutti e portarlo nella capitale.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone