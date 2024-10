Bernabé e Belahyane, l’Inter studia il dopo Asllani? Ausilio fissa gli obiettivi – CdS

Bernabé è uno dei profili giovani individuati dall’Inter per il centrocampo del futuro, ma non è il solo. Anche Belahyane è uno dei nomi valutati da Piero Ausilio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri valutano il “sostituto” di Kristjan Asllani.

VICE CALHANOGLU – Negli ultimi anni, l’Inter ha scelto di puntare sempre più sui talenti del calcio italiano, bilanciando giovani promesse nostrane e straniere già acclimatate in Serie A. In questo contesto, il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe studiando un possibile cambio nel ruolo di vice-Calhanoglu, vista l’incertezza intorno alla crescita di Kristjan Asllani. Arrivato nel 2022 dall’Empoli come giovane di prospettiva, Asllani, pur guadagnando spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi, non ha ancora raggiunto il salto di qualità atteso. L’albanese, utilizzato per dare respiro a Calhanoglu, dimostra spesso buone doti tecniche, ma l’assenza del carisma e della visione del titolare turco è ancora evidente. Nonostante le prestazioni con l’Albania siano convincenti, il rendimento con la maglia nerazzurra lascia perplessi.

Bernabé e Belahyane: i nomi valutati dall’Inter

DAL PARMA – In questo scenario, il nome che risalta è quello di Adrián Bernabé, centrocampista del Parma nato nel 2001. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona e del Manchester City, Bernabé è un giocatore duttile, capace di adattarsi a diverse posizioni in mezzo al campo. Dotato di grande qualità di tocco e di una visione di gioco che ricorda le scuole calcistiche da cui proviene. Bernabé potrebbe essere l’uomo giusto per dare più qualità al centrocampo nerazzurro, specialmente se inserito in un sistema che prevede un ruolo da mezz’ala, dove il gioco si sviluppa spesso attraverso i suoi piedi.

ALTRO GIOVANE – Accanto al centrocampista spagnolo, un altro talento che ha suscitato l’interesse dell’Inter è Yassine Belahyane, giovane regista del Verona. Anche lui classe 2003, Belahyane ha mostrato notevoli capacità davanti alla difesa, un ruolo cruciale nel sistema di Inzaghi, che richiede precisione, resistenza e visione di gioco. Con Calhanoglu indiscutibile titolare, l’Inter cerca un giovane capace di garantire continuità e presenza in campo senza perdere in qualità. Per Ausilio, la sfida è chiara: migliorare la rosa nerazzurra, ringiovanendo il centrocampo e cercando alternative più solide per il futuro. Se Asllani non riuscisse a imporsi definitivamente, Bernabé e Belahyane rappresentano due opzioni concrete per dare linfa nuova alla squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno