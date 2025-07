Berenbruch osservato speciale: l’Inter vuole valutarlo prima di decidere – Sky

Mattinata di incontri tra Inter e Spezia, con il direttore sportivo del club ligure, Melissano, che si è recato nella sede nerazzurra per un confronto con la dirigenza interista.

NUOVO INTERESSE – Al centro del colloquio, oltre al bilancio delle operazioni in prestito della scorsa stagione, c’è stata la possibilità di rinnovare la collaborazione tra i due club in vista del prossimo campionato. L’obiettivo dello Spezia è quello di anticipare la concorrenza per alcuni dei migliori prospetti del settore giovanile dell’Inter. Uno dei nomi finiti sul tavolo è quello di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 che ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni nella Primavera nerazzurra e alle sporadiche convocazioni in prima squadra. Il profilo del giovane talento tedesco naturalizzato italiano piace molto al club ligure, che vorrebbe puntare su di lui per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in Serie B. L’Inter ha chiarito la propria posizione: prima di prendere in considerazione un nuovo prestito, Berenbruch sarà valutato attentamente in ritiro, in programma a partire dal 26 luglio.

Berenbruch, cessione in vista? Ultima parola all’Inter!

DA VALUTARE – Il ragazzo rientra infatti tra i candidati a far parte della neonata seconda squadra Under-23 dell’Inter, iscritta al prossimo campionato di Serie C. Il progetto della seconda squadra è una priorità per la società, che intende allestire una rosa giovane ma altamente competitiva, proprio per consentire ai talenti emergenti di crescere all’interno del sistema nerazzurro prima di eventuali esperienze esterne. Il summit con lo Spezia conferma comunque la sinergia consolidata tra i due club, e non è da escludere che, nel caso in cui Berenbruch non dovesse rientrare stabilmente nei piani della seconda squadra, si possa tornare a discutere del suo futuro in Liguria.