Bento, la sua volontà può aiutare l’Inter. In ballo altre soluzioni – SM

Dopo aver risolto la questione legata al primo portiere, l’Inter lavora incessantemente per regalare a Simone Inzaghi un vice tra i pali. SportMediaset spiega la situazione di Bento e non solo.

IL PUNTO – Tanti i nomi valutati dall’Inter per il ruolo di secondo portiere. Alcuni profili sembrano più semplice da raggiunge, altri invece molto lontani dalle possibilità nerazzurre. Marco Barzaghi, su SportMediaset, aggiorna sulla situazione: «È sfumato Anatolij Trubin che l’Inter voleva come secondo portiere da far crescere all’ombra di Yann Sommer. Il Benfica è riuscito a trovato un accordo con lo Shakhtar Donetsk sulla base di 10 milioni di euro più uno di bonus e addirittura il 40% sulla futura rivendita agli ucraini. Condizioni impraticabili, queste, per i nerazzurri. Anche per Matheus Krepski Bento la strada è in salita dal momento che il Direttore Sportivo dell’Athletico Paranaense ha fatto sapere di considerarlo incedibile. Il portiere brasiliano, dal passaporto italiano, però, vuole l’Inter e cercherà di arrivare in Italia. L’ipotesi più percorribile, a questo punto, rimane quella che porta a Emil Audero. La Sampdoria lo valuta 8 milioni di euro: si può fare con un prestito oneroso da due milioni e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Prende sempre più quota un possibile scambio di prestiti con Filip Stankovic, ma attenzione alla Lazio che più che interessata ad Audero».