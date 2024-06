Bento salta con Martinez all’Inter: i motivi del sorpasso – CdS

Bento già dall’anno scorso era emerso come un nome spendibile per il mercato dell’Inter, ma a quanto pare il portiere brasiliano non arriverà. Con Martinez del Genoa si sta chiudendo la possibilità per lui di arrivare in nerazzurro: il Corriere dello Sport spiega il perché del sorpasso.

NIENTE DA FARE – Bento aveva fatto intendere di volere l’Europa e in particolare l’Inter, ma almeno quest’ultimo suo desiderio non si potrà avverare. La virata dei nerazzurri su Josep Martinez del Genoa esclude la possibilità che il portiere brasiliano arrivi. Questo nonostante a lungo fosse la preferenza della società, con diverse discussioni con l’Athletico Paranaense. Proprio la squadra che ne detiene il cartellino è fra le principali motivazioni per l’ormai mancato arrivo di Bento: ecco la spiegazione.

Bento sorpassato da Martinez per la porta dell’Inter: le motivazioni

NON SI FA – L’arrivo di Martinez fa sì che l’Inter prenda un portiere che già conosce il calcio italiano, visti i due anni al Genoa. Esperienza che ovviamente Bento non ha, visto che finora non ha mai giocato fuori dal Brasile. Ma i motivi principali sono legati al mercato. Se col Genoa si è potuti arrivare a un accordo tramite contropartita, con l’Athletico Paranaense di certo no. I brasiliani hanno dato una valutazione più alta, venti milioni di euro, e soprattutto non hanno aperto a sconti. Anzi: stanno provando a monetizzare al massimo la cessione di Bento, alimentando un’asta. Che potrà ulteriormente accendersi se farà il titolare col Brasile in Copa América.

Fonte: Il Corriere dello Sport – gio.col.