Bento, l’Inter aggira la clausola: sul piatto tutta un’altra cifra! − CdS

L’Inter guarda in Brasile per il secondo portiere. Si tratta di Bento Matheus Krepski dell’Athletico Paranaense. Obiettivo, non pagare la clausola

IL SECONDO − Fatto Sommer, bisogna fare il secondo. Oltre a Trubin, su cui c’è forte anche il Benfica, l’Inter guarda in Brasile a Bento dell’Athletico Paranaense. Il portiere brasiliano, classe 1999, è già uscito allo scoperto rivelando il suo sogno di vestire la maglia nerazzurra. Non sarà facile. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e la clausola rescissoria posta dal club brasiliano è pari a 60 milioni di euro. Una cifra monstre e impossibile da raggiungere per l’Inter, che metterebbe sul piatto 10-12 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia