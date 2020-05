Bentancur (Ag. Torreira): “Un po’ di malumori. Vuole ritornare in Italia”

Condividi questo articolo

Pablo Bentancur, noto agente sportivo – tra gli altri anche di Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria oggi dell’Arsenal -, in un’intervista ha parlato anche del suo assistito e della volontà di tornare in Italia. Prima di approdare in Premier League, il calciatore uruguaiano è stato seguito anche dalla società nerazzurra.

ANCORA IN ITALIA? – Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria oggi dell’Arsenal, vorrebbe tornare a giocar e in Italia. Prima del suo approdo all’Arsenal, l’Inter non ha mai smesso di seguire il calciatore. Di seguito le parole del suo agente, Pablo Bentancur: «Lucas (Torreira, ndr) aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, poi si è ripreso. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, credo che sarà un uomo mercato. Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo e si è comportato alla grande».

Fonte: TuttoMercatoWeb – Alessio Alaimo.