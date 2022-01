Bentancourt, agente Nandez: «Per ora resta al Cagliari. Ma il mercato…»

L’Inter ha chiuso per giugno il colpo Andre Onana. Per il mercato invernale invece non sembra esserci nessun movimento se non grazie a qualche colpo in uscita. Uno dei nomi è quello di Nahitan Nandez del Cagliari, corteggiato in estate. Ecco le parole del suo agente.

MAI DIRE MAI – Intervistato da SerieAnews.com, l’agente di Nandez, Oscar Bentancourt, ha dichiarato così. «Al momento non ci sono novità, quindi in principio resta al Cagliari. Tuttavia, il mercato è molto dinamico…». Dunque non ci sono novità per quanto riguarda l’interesse di altre squadre ma l’apertura a una possibile cessione c’è ed è concreta. L’Inter, vista la grande corte fatta in estate, ci pensa? Attenzione a qualche colpo di scena. Nandez a Inzaghi piace perché è un giocatore molto duttile.

Fonte: Serieanews.com