Bensebaini piace come vice Perisic, tentativo a gennaio se Kolarov va via – CdS

Bensebaini è il nome nuovo per la fascia sinistra dell’Inter, il secondo del Borussia Monchengladbach in uscita dopo Ginter (vedi articolo). Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri proveranno a fare un tentativo subito se dovesse andare via Kolarov.

ALTRO IN BUNDESLIGA – Bensebaini ormai da diverse stagioni è diventato un profilo internazionale, piace all’Inter come possibile alternativa di Ivan Perisic per la fascia sinistra, pronto a partecipare anche lui alla Coppa d’Africa. Visionato più volte dai nerazzurri, l’esterno algerino sarebbe un innesto ideale considerati i margini di crescita. L’Inter ha già sondato il terreno per Bensebaini, e la sua quotazione è di circa 20 milioni di euro. L’idea è quella di capire se il Borussia Monchengladbach possa aprire anche ad un eventuale prestito nell’immediato. La dirigenza vuole farsi trovare pronta qualora Kolarov decidesse di dire addio al calcio a stagione in corso. Gli altri nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri oltre Bensebaini sono Digne (in rottura con l’Everton) e Kostic, altro obiettivo valido per il prossimo anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno