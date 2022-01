Bensebaini nome nuovo per l’Inter: doppia opzione. Un rifiuto per Vecino – Sky

C’è anche Bensebaini come nome nuovo per l’Inter, mentre Vecino dice no al Flamengo. La sessione invernale è iniziata oggi, ma Di Marzio ha già novità: ecco le sue parole da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

PRIMI MOVIMENTI – Gianluca Di Marzio anticipa gli scenari per gennaio: «Matias Vecino oggi ha detto no al Flamengo. Il suo ex allenatore Paulo Sousa alla Fiorentina ci ha provato, ma lui vuole rimanere in Italia. Come terzino sinistro l’Inter è alla ricerca di un’opportunità: per Lucas Digne l’Everton non apre al prestito. Attenzione a Ramy Bensebaini, se il Borussia Monchengladbach apre al prestito. Ma occhio anche a giugno, se Ivan Perisic non rinnova. Bensebaini nome per il futuro».