Bensebaini, niente Inter! Cambia squadra ma resta in Bundesliga: accordo vicino – Sky

Rami Bensebaini è pronto a lasciare il Borussia Monchengladbach dopo ben tre anni. Il suo nome è stato più volte accostato al mercato dell’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra, ma secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Deutschland, l’algerino è pronto a lasciare il club tedesco ma resterà sempre in Bundesliga.

ACCORDO VICINO – Bensebaini è molto vicino al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dall’emittente televivo tedesco, l’algerino è in procinto di lasciare il Borussia Monchengladbach per trasferirsi al Borussia Dortmund. Affare che però si concluderà la prossima estate, con l’esterno mancino è in scadenza con il suo club attuale e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. La dirigenza dell’Inter lo seguiva da diverso tempo e adesso dovrà evidentemente depennare il suo nome dal taccuino.

Fonte: Sky.de