Bensebaini, l’Inter insiste già per gennaio. Richieste per Satriano – Sky

Bensebaini resta un obiettivo dell’Inter per gennaio, mentre Satriano può andare via in prestito. Di Marzio, anche in una giornata segnata dalla situazione legata al COVID-19 in Serie A (vedi articolo), ha comunque novità sulle operazioni: questo il suo aggiornamento da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

SI PROCEDE – Gianluca Di Marzio dà novità di serata: «L’Inter continua su Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Vuole capire se c’è un’apertura al prestito per gennaio. Varie offerte di prestito per Martin Satriano».