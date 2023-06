Beltran nuova stella del River Plate: l’Inter lo segue, due difficoltà

Beltran è il centravanti che sta guidando il River Plate in testa al campionato argentino. L’Inter è fra le squadre che lo stanno seguendo, ma c’è da superare qualche difficoltà.

IL NOME NUOVO – In Argentina si parla molto di Lucas Beltran in chiave mercato. L’attaccante classe 2001 del River Plate ha segnato otto gol in diciannove partite di campionato nel 2023, coi Millonarios di Martin Demichelis in testa alla classifica. Fra i club segnalati come sulle sue tracce c’è anche l’Inter, ma non sarà semplice portarlo via. Beltran, che ha un contratto fino al 31 dicembre 2025, ha una clausola rescissoria da venticinque milioni di euro. Oltre all’Inter, risultano esserci altri club italiani (per esempio Lazio e Milan) ma anche stranieri (su tutti Atlético Madrid e Siviglia). La sensazione è che il River Plate proverà ad alzare l’asta, tenendo però Beltran con sé il più possibile come fatto l’anno scorso con Julian Alvarez.