Belotti via? Il Torino non ci sente. Lo vogliono in 5: c’è anche l’Inter

Belotti è costantemente uno degli ultimi a mollare nella brutta stagione del Torino. L’attaccante è già al centro dei rumors, in vista del mercato estivo. Si parla di Napoli, ma “Tuttosport” allarga il campo, parlando anche di Inter. Di seguito le ultime novità

TUTTI PAZZI PER IL GALLO – In estate, potrebbe esserci una vera e propria bagarre sul mercato per Andrea Belotti. Il Napoli resta fortemente interessato, soprattutto se dovesse partire Milik. Inter, Milan e Roma, però, sono pronte a dare battaglia. L’Everton di Ancelotti, invece, è pronto a mettere sul piatto addirittura 60 milioni. I rumors, però, rischiano di non concretizzarsi: il Torino, infatti, non ha intenzione di cedere la sua punta.