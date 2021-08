Belotti alla portata dell’Inter. Niente da fare per Zapata e Muriel – TS

Belotti è tra le possibili alternative valutate dall’Inter per il ruolo di attaccante. La sua valutazione è alla portata del club.

NON SOLO CORREA – L’Inter nelle prossime ore farà ancora delle attente valutazioni in merito all’acquisto dell’attaccante da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Andrea Belotti è sicuramente una delle possibili alternative: Cairo lo valuta 30 milioni, una cifra in linea col budget nerazzurro. Poi c’è Scamacca, per età e prospettive è l’ideale vice-Dzeko. I rapporto con il Sassuolo, come noto, sono ottimi. Inoltre i neroverdi in avanti possono già contare su Caputo e Raspadori. Difficile ormai pensare a un ritorno su Zapata e Muriel.

Fonte: TuttoSport