Belotti-Torino piano C, la sua speranza si chiama (anche) Inter – CdS

Belotti è in scadenza di contratto a fine mese col Torino e non si sa ancora dove giocherà nella prossima stagione. Il Corriere dello Sport indica come la sua volontà sia andare all’Inter o al Milan.

POCO TEMPO RIMASTO – Fra ventisei giorni scadrà il contratto di Andrea Belotti col Torino. Più volte i granata hanno provato a ottenere il rinnovo, senza però riuscirci. Tocca a lui decidere dove giocare, con una doppia preferenza: Inter e Milan. Sono queste, secondo il Corriere dello Sport, le destinazioni preferite dall’attaccante. Da capire, però, quanto le milanesi abbiano voglia di prendere Belotti. La prima alternativa è andare in una squadra che gli garantisca un contratto multimilionario per le prossime stagioni, in modo da potersi sistemare definitivamente. Poi, come piano C, quello di restare al Torino. Ma il futuro di Belotti è ancora tutto da scrivere.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta



