Belotti, Torino dice no all’Inter ma ora l’attaccante si aspetta una cosa – TS

Il Torino sembra essere determinato a trattenere l’attaccante Andrea Belotti a fronte di offerte arrivate dall’Inter e non solo

DESIDERIO – Secondo quanto riportato dal sito di “Tuttosport”, il presidente del Torino, Urbano Cairo, starebbe continuando a rifiutare offerte per Andrea Belotti. No all’Inter e prima ancora a Fiorentina, Napoli, Atletico Madrid, Everton, West Ham e Manchester United. E così sembra essere intenzionato a fare di fronte a future proposte. Il numero uno granata sembra irremovibile. A questo punto però il capitano della squadra piemontese si aspetterebbe che la società torinese di faccia avanti con proposte convincenti. La richiesta del centravanti sarebbe soprattutto dal punto di vista di progetti. Ci sarebbero stati primi “ammiccamenti” tra le parti. E in questo senso il presidente avrebbe rassicurato il Gallo per quel che riguarda la sua intenzione di costruire un Toro competitivo per poter puntare all’Europa, come richiede il giocatore.