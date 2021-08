Belotti, piano C dell’Inter. Trattato per sbloccare operazione Correa – SI

Belotti è stato in ballottaggio con Correa per l’attacco dell’Inter, ma a spuntarla è stato l’argentino. Il giornalista Pedullà, a “Sportitalia Mercato”, ha ricostruito l’operazione e il futuro del bomber del Torino.

FUTURO DA CHIARIRE – Secondo Alfredo Pedullà, Andrea Belotti non è mai stato un obiettivo principale dell’Inter: «È rimasto col cerino in mano, era il piano C dell’Inter. Era uno specchietto per le allodole per sbloccare la trattativa Joaquin Correa con la Lazio. Ora per i nerazzurri non credo ci sia più una possibilità per Belotti, forse c’è per Gianluca Scamacca. Belotti resta aggrappato al Torino». L’attaccante italiano è in scadenza nel 2022 e ancora non ha rinnovato con la società granata. Tutto ancora da decidere il suo futuro.