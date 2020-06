Belotti piace, nuovo asse Milano-Torino? L’Inter puÃ² arrivare a Izzo – TS

Belotti piace, nuovo asse Milano-Torino? L’Inter può arrivare a Izzo – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter è tra le squadre che in qualche modo ha mostrato un certo interesse per Andrea Belotti, ma per il Torino il calciatore non è in vendita.

AFFARI TORO – Andrea Belotti, secondo il quotidiano di Torino, è seguito anche da Fiorentina e Monaco, oltre che dall’Inter. Ma con il Torino si potrebbe aprire un vero e proprio canale di scambio, dato che ai granata piace molto Radja Nainggolan, e potrebbero inserire due difensori in uscita: Armando Izzo o Nicolas Nkoulou (valutati 25 milioni). Come sappiamo da tempo però, l’Inter in difesa monitora la situazione legata a Diego Godin, e continua a seguire, almeno per il momento, le piste che portano a Marash Kumbulla e Jan Vertonghen. Il Torino inoltre potrebbe decidere di arrivare al centrocampista belga offrendo un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10-11 milioni, ma a quel punto l’Inter chiederebbe di coprire parte dell’ingaggio.

Fonte: Tuttosport.