Belotti, non solo Inter: anche il Monza sogna il colpo. Presto la verità – TS

Belotti, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è sempre uno degli obiettivi di tanti club di Serie A, tra questi anche l’Inter. Il Monza neo-promosso nella massima serie sogna il colpo. Presto la verità.

IN ATTACCO – Andrea Belotti, futuro sempre più incerto. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, l’attaccante granata non ha ancora deciso la sua prossima destinazione. In Serie A diversi i club che seguono con attenzione eventuali sviluppi, in particolare Fiorentina e Milan, ma anche Fiorentina, Roma e Inter un po’ più defilata. Il Monza, ultima promossa in Serie A, sogna il colpaccio in vista della prossima stagione e sogna il gallo. Presto novità sul suo futuro, sicuramente dopo l’Italia.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto

