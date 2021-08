Belotti-Inter, mai accordi con il Torino. Correa sempre prima scelta – SI

OBIETTIVO NUMERO UNO – Alfredo Pedullà sostiene che Joaquin Correa sia stata sempre la prima scelta e che non ci sia mai stata intesa per Andrea Belotti tra Inter e Torino: “Belotti non era fatta, non c’erano accordi tra Inter e Torino : nulla di nulla, leggende. Solo un’alternativa, non trattative parallele. L’Inter aveva scelto Correa venerdì incontrando a sorpresa il suo agente quando Marcus Thuram non era ancora ko. Ieri svolta”.

Fonte: Twitter – Alfredo Pedullà