Belotti-Inter, incontro con Cairo e il Torino! Prezzo diverso da Correa – Sky

Per Belotti oggi è andato in scena un incontro fra Inter e Torino: è parallelo a Correa. Gianluca Di Marzio, in collegamento dal Ferraris per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parla di come si chiuderà la questione attaccante da qui al 31 agosto.

OPERAZIONE IN CORSO – Ecco cosa dice Gianluca Di Marzio: «Sta andando avanti la trattativa per Joaquin Correa. L’Inter sta continuando a trattare con la Lazio, per convincere Claudio Lotito ad accettare trenta milioni di euro. Oggi c’è stato un incontro col Torino per Andrea Belotti, fra il presidente Urbano Cairo, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Sta seguendo questa trattativa parallela, poi deciderà in base all’allenatore quale prendere. Ne arriverà ovviamente solo uno. Sono due giocatori diversi con un prezzo diverso: Belotti potrebbe svilupparsi su circa venti-ventidue milioni, circa dieci in meno rispetto alla valutazione della Lazio di Correa. L’Inter fa sul serio per Belotti, che risale nelle quotazioni».