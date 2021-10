Belotti, Inter e Milan sulle sue tracce: il Torino non vuole perderlo a zero

L’Inter come già ribadito in più riprese, vorrebbe rinforzare il reparto offensivo, soprattutto qualora dovesse arrivare la separazione con Sanchez. Nel mirino Belotti del Torino, ma anche Insigne.

A GENNAIO – Inter, per gennaio i nerazzurri cercano un nuovo attaccante, soprattutto se dovesse andare via Alexis Sanchez, scontento per lo scarso utilizzo. Come già detto, i nerazzurri seguono il giovane attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca (vedi articolo), ma l’affare potrebbe essere rinviato a giugno. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra potrebbe virare su un giocatore più esperto e sicuramente pronto per il campionato e le esigenze di Simone Inzaghi, cioè Andrea Belotti. Il “gallo” è in scadenza con il Torino, motivo per cui il club granata vorrebbero venderlo a gennaio guadagnarci almeno qualcosa dalla sua cessione. In caso contrario, potrebbe essere anche lui un obiettivo a parametro zero per l’estate, come nel caso di Lorenzo Insigne. Attenzione, però, che sulle tracce di Belotti da tempo c’è anche il Milan.