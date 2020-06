Belotti-Inter? Cairo frena: “Non lo vendo! Rifiutate cifre importanti”

Condividi questo articolo

Andrea Belotti è la punta di diamante del Torino. Tra le squadre accostate al “Gallo” c’è anche l’Inter, che potrebbe affondare il colpo in caso di partenza di Lautaro Martinez. Urbano Cairo, però, intervenuto sulle frequenze di “Radio Rai” spegne sul nascere le voci di mercato

INCEDIBILE – Urbano Cairo, presidente del Torino, spegne sul nascere le voci su Andrea Belotti, accostato, sul mercato, anche all’Inter: «Belotti non lo vendo, perché dovrei? È un centravanti fortissimo anche della Nazionale italiana. Me lo tengo stretto. Ho rifiutato cifre importanti, ma non me ne sono pentito. Non mi hanno mai offerto cento milioni perché c’era una clausola e sarei stato costretto a venderlo. Belotti è una bandiera del Torino, è importante che rimanga con noi».