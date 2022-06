Belotti, il Monza ci prova ma l’attaccante vuole una big: Inter o Milan? – TS

Belotti, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è obiettivo di tanti club di Serie A, tra questi il Monza che è pronto ad accogliere l’attaccante che, però, aspetta la chiamata di una big: Inter o Milan fra le candidate.

IN ATTACCO – Andrea Belotti, futuro sempre più incerto. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, l’attaccante granata non ha ancora deciso la sua prossima destinazione. In Serie A, la candidatura più forte è quella del Monza, neo-promosso ma con grandi ambizioni. Belotti però, precisa il quotidiano, prende tempo: l’attaccante spera che gli incastri del mercato possano portare alla chiamata di una big, che sia Milan o Inter o che si aprano le porte della Fiorentina. Più indietro Roma e Napoli, dove il “Gallo” andrebbe a fare l’alternativa di lusso.

Fonte: Tuttosport – M. Bon

